أودي A8 أم الفاروميو جوليا موديل 2025.. مين الأحسن؟

يحتوي داخل سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، اودي A8 و الفاروميو جوليا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ الفاروميو جوليا موديل 2025

الفاروميو جوليا موديل 2025

زودت سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق .

محرك الفاروميو جوليا موديل 2025

الفاروميو جوليا موديل 2025

تحصل سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 200 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها قوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة .

سعر الفاروميو جوليا موديل 2025

الفاروميو جوليا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تأتى سيارة اودي A8 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تنتج سيارة اودي A8 موديل 2025 قوة 340 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تباع سيارة اودي A8 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 350 ألف جنيه .