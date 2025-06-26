أيهما تختار هيونداي إلنترا CN7 إم ام جي 7 موديل 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا CN7 وام جي 7 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

زودت سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 126 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

سعر هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

عزم دوران سيارة ام جى 7 موديل 2025 يصل إلى 261 نيوتن/متر، وبها قوة 185 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

سعر ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

تباع سيارة ام جى 7 موديل 2025 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 664 ألف جنيه .