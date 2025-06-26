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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما الأحسن؟.. كيا سبورتاج إم هيونداي توسان 2025 | مواصفات وأسعار

كيا سبورتاج إم هيونداي توسان 2025
كيا سبورتاج إم هيونداي توسان 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 201 كم/ساعة .

أسعار هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

محرك كيا سبورتاج موديل 2025

كيا سبورتاج موديل 2025

تنقل قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2025

كيا سبورتاج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 24 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

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