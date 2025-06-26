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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان مارش مناسبة لتعلم القيادة بـ 70 ألف جنيه

نيسان مارش موديل 1990
نيسان مارش موديل 1990
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان مارش موديل 1990

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان مارش موديل 1990، وتنتمي مارش لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات نيسان مارش موديل 1990 الخارجية

نيسان مارش موديل 1990

تظهر سيارة نيسان مارش موديل 1990 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض ابواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك نيسان مارش موديل 1990

نيسان مارش موديل 1990

تمكنت سيارة نيسان مارش موديل 1990 من قطع مسافة 300 ألف/كم، وبها محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان مارش موديل 1990 الداخلية

نيسان مارش موديل 1990

تحتوي مقصورة سيارة نيسان مارش موديل 1990 على العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرأه داخلية للرؤية .

سعر نيسان مارش موديل 1990

نيسان مارش موديل 1990

تباع سيارة نيسان مارش موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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