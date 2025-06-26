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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025
فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 في السعودية، وتنتمي تيرامونت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

تصميم فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 الخارجي

زودت سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط إضاءة LED، وبها أقواس عجلات بارزة مع زخارف بلاستيكية، وبها شبك سفلي بارز في الصداد الأمامي، وبها مصابيح أمامية LED، وبها عجلات مقاس 20 بوصة مع أقواس عجلات سوداء، ومرايات جانبية قابلة للطي وقابلة للتعديل كهربائيًا، وبها مصابيح إشارة جانبية LED، وبها خط سقف مائل مع جناح أنيق.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 بها جناح سقف مع مصابيح فرامل، وباب خلفي كهربائي مع شريط من الكروم، ومصابيح خلفية LED مع شريط إضاءة، ونظام العادم المزدوج التصميم.

أبعاد فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

تأتى سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 في السعودية بطول 4917 مم، وعرض 1989 مم، وارتفاع 1729 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 298 مم .

مقصورة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 الداخلية

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

تحتوي سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 على العديد من المميزات من ضمنها، مقاعد مكسوة بالجلد، وبها أسطح ناعمة الملمس، وبها أبواب وألواح وحدة تحكم مبطنة بالجلد الصناعي، وبها سقف بانوراما، بها نظام إضاءة محيطة مكون من 30 لونا، وبها أزرار ومفاتيح رقمية ومادية، وبها مفاتيح ضبط مستوى الصوت على لوحة القيادة، وبها مجموعة أدوات رقمية عريضة خلف عجلة القيادة متعددة الوظائف، وبها نظام تثبيت للسرعة، وشاشة تعمل باللمس مركزية عريضة في منتصف لوحة القيادة، وبها شاشة معلومات وترفيه جديدة عائمة مقاس 12 بوصة، ونظام صوت Fender بقوة 480 وات و12 سماعة.

محرك فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

تحصل سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 270 حصانا، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 تباع بسعر 142 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 تباع بسعر 180 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2025 تباع بسعر 212 ألف ريال سعودي.

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