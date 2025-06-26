فيات 126 هاتشباك سعرها 90 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فيات 126 موديل 1992

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات 126 موديل 1992، وتنتمي 126 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فيات 126 موديل 1992 الخارجية

فيات 126 موديل 1992

تمتلك سيارة فيات 126 موديل 1992 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وتم تثبيت شعار شركة فيات على مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة فيات ايضا على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك فيات 126 موديل 1992

فيات 126 موديل 1992

تحصل سيارة فيات 126 موديل 1992 على قوتها من محرك سعة 650 سي سي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت السيارة من قطع مسافة 68 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات 126 موديل 1992 الداخلية

فيات 126 موديل 1992

زودت سيارة فيات 126 موديل 1992 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فيات 126 موديل 1992

تباع سيارة فيات 126 موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات 126 موديل 1992

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .