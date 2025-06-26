شاهد.. هافال H6 موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة هافال عن طرازها هافال H6 موديل 2026 الجديد، وتنتمي H6 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب ، وجاءه H6 في الأسواق عام 2011 .

هافال H6 موديل 2026 الجديدة

محرك هافال H6 موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة هافال H6 موديل 2026 الجديدة قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 234 حصان، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 61 لتر .

أبعاد هافال H6 موديل 2026 الجديدة

هافال H6 موديل 2026 الجديدة

تأتى سيارة هافال H6 موديل 2026 الجديدة بطول 4703 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1730 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2738 مم .

مواصفات هافال H6 موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة هافال H6 موديل 2026 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي أسود، وبها خطوط انسيابية على الجوانب والسقف، وبها جنوط مقاس 19 بوصة، وبها واجهة أمامية مصابيح LED، وبها أضواء نهارية LED، وبها مصابيح أمامية بخاصية الضبط الكهربائي للارتفاع، وبها مصابيح خلفية LED .

هافال H6 موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة هافال H6 موديل 2026 الجديدة ، مرايات جانبية كهربائية، وبها فتحة سقف علوية تضيف لمسة من الفخامة والتهوية الطبيعية، وبها قضبان تحميل على السقف، وبها شريط فضي يحيط بالنوافذ، وبها مقاعد أمامية مزودة بخاصية التسخين والتبريد، وبها كونسول، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto لاسلكيًا، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، وبها فلتر لتنقية الهواء من الغبار والروائح، وبها ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وبها منافذ USB .

وسائل الأمان بـ هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026 الجديدة

وتحتوي سيارة هافال H6 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، فرامل قرصية مهواة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وبها نظام الفرامل الطارئة الذاتية (AEB)، وفرامل إلكترونية EPB مع ميزة التوقف المؤقت (Auto Hold)، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) .