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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية

إنفينيتي QX60 موديل 2026
إنفينيتي QX60 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية، وتنتمي QX60 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

محرك إنفينيتي QX60 موديل 2026

تستمد سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 286 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

وتحتوي سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 على، نظام ProPilot Assist 2.1، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي بدون استخدام اليدين .

وسائل الأمان بـ إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

يوجد داخل مقصورة سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام ProPILOT Assist 2.1، وكاميرا 3D Around View Monitor، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التدخل عند الاصطدام الخلفي (BCI)، وبها مؤشرات التحذير، وبها نظام المساعدة على البقاء في المسار، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، وبها نظام مراقبة النقطة العمياء، وبها نظام تنبيه حركة المرور الخلفية .

مواصفات إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

زودت سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بشرائح رأسية مائلة مستوحاة من غابات الخيزران، وبها مقاعد جلدية مبطنة، وبها شعار إنفينيتي أكبر في المقدمة، وواجهة أمامية معاد تصميمها، وبها مسامات مفتوحة مع تطعيمات معدنية على لوحة القيادة والأبواب الأمامية، وبها نظام Klipsch الصوتي الفاخر الجديد كليًا ويضم 20 سماعة صوت في جميع أنحاء المقصورة وبها زوج مدمج في كل من مسندي الرأس الأماميين، ويمكن لهذا النظام تحويل المكالمات الهاتفية عبر مكبرات صوت السائق فقط .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026، نظام المعلومات والترفيه، وبها خرائط جوجل، ومتجر Play دون الحاجة إلى هاتف، وبها نظام Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين، وبها شاشتين رقميتين مقاس ١٢.٣ بوصة، وبها كراسي كابتن وكونسول وسطي ثابت في المنتصف، وبها فتحات تهوية، وبها منفذ USB واحد مشترك.

سعر إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

تباع سيارة  إنفينيتي QX60 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 193 ألف ريال سعودي .

إنفينيتي QX60 إنفينيتي QX60 موديل 2026 محرك إنفينيتي QX60 QX60 موديل 2026 وسائل الأمان بـ إنفينيتي QX60 مواصفات إنفينيتي QX60 موديل 2026 سعر إنفينيتي QX60 موديل 2026

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