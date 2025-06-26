بي ام دبليو X6 إم بورشه كايين 2025.. أيهما أفضل

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X6 و بورشه كايين موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الكوبيه .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

تستمد سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 11.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة .

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر 9 مليون و 250 ألف جنيه .

محرك بورشه كايين موديل 2025

بورشه كايين موديل 2025

تحصل سيارة بورشه كايين موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 659 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 11.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلى 305 حصان، وبها خزان وقود سعة 90 لتر، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية .

سعر بورشه كايين موديل 2025

بورشه كايين موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 786 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 8 مليون و 85 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 8 مليون و 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 9 مليون و 212 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 10 مليون و 623 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 10 مليون و 829 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 18 مليون و 767 ألف جنيه .