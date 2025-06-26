قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك | تفاصيل
عروض محلية لثنائي الزمالك .. وترشيح ظهير سيراميكا لتعويض الرحيل
أول رد من ميدو بشأن تصريحاته المسيئة ضد لاعبي الأهلي
الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة اللاعبين للسفر إلى إسبانيا
كلب ضال يثير الرعب في كفر الزيات .. عقر 11 شخصًا بشارع سيدي نعنوش | ايه حكايته
إصابة 10 أشخاص في تصادم عدد من السيارات بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية
عرض خليجي لـ طاهر محمد طاهر.. وهذا موقف الأهلي من رحيله
الأهلي يستقر على استمرار ديانج رغم العروض السعودية ويشكر يحيى عطية الله
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. وفضل الصدقة في شهر المحرم
رئيس مركز البحوث الزراعية يبحث مع نائب مدير "الايكاردا" تعزيز التعاون
جروسي: تعاون إيران مع الوكالة الذرية «واجب قانوني» رغم تعليق البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي ام دبليو X6 إم بورشه كايين 2025.. أيهما أفضل

بي ام دبليو X6 إم بورشه كايين 2025
بي ام دبليو X6 إم بورشه كايين 2025
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X6 و بورشه كايين موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الكوبيه .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

تستمد سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 11.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة .

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر 9 مليون و 250 ألف جنيه .

محرك بورشه كايين موديل 2025

بورشه كايين موديل 2025

تحصل سيارة بورشه كايين موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 659 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 11.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلى 305 حصان، وبها خزان وقود سعة 90 لتر، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية .

سعر بورشه كايين موديل 2025

بورشه كايين موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 786 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 8 مليون و 85 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 8 مليون و 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 9 مليون و 212 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 10 مليون و 623 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 10 مليون و 829 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة بورشه كايين موديل 2025 تباع بسعر 18 مليون و 767 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 بي ام دبليو X6 موديل 2025 أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2025 سعر بورشه كايين موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

ترشيحاتنا

خلال المعرض

كويكا الكورية وبني سويف التكنولوجية تنظمان معرضا لتوظيف خريجي عام 2025 ومشاريع التخرج

أرشيفية

جهاز تنمية المشروعات يفتتح غدا معرض صنع في دمياط لدعم مشروعات الأثاث

كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

هيرميس تنجح في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار

بالصور

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد