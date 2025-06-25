تختار أيه كوبرا ليون أم سيات ليون 2025 هاتشباك

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كوبرا ليون وسيات ليون موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تستمد سيارة كوبرا ليون موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 215 كم/ساعة .

سعر كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تمتلك سيارة سيات ليون موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تنتج سيارة سيات ليون موديل 2025 قوة تصل إلى 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 210 كم/ساعة .

سعر سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تعرض سيارة سيات ليون موديل 2025 للبيع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .