اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 1998، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

تصميم ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الخارجي

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات أمامية للزجاج .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الداخلية

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تأتى مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبتيها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات اضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .