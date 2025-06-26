بمليون جنيه .. 5 سيارات 2026 متوافرة فى السوق المصري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 4 برو ، وكاي ي اكس 3 برو، ونيسان صنى، وهيونداي اكسنت RB ، وشيفروليه أوبترا .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 925 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 5 ألاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

تنتج سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 قوة تصل إلى 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلى 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 710 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .