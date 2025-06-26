فيات 500X موديل 2024 .. أسعار كسر الزيرو في مصر

تعتبر السيارة فيات 500X من أبرز سيارات الكروس اوفر التي قدمت في مصر باختلاف موديلاتها، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، كونها أشهر سيارة رياضية تحمل شعار العلامة الإيطالية.

وظهرت السيارة فيات 500X في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، ضمن موديلات 2024، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتجاوز الـ 5000 كيلومتر، بسعر مليون و50 ألف جنيه.

فيات 500X موديل 2024

وجاءت هذه النسخة بمفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار بشكل جيد وبصفة دورية ومقارنة الموديلات ببعضها.

مواصفات فيات 500X موديل 2024

تعتبر السيارة فيات 500X من ابرز الطرازات الاقتصادية، حيث تتمتع بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

فيات 500X موديل 2024

وبهذه القدرات تكتسب السيارة سمعة طيبة من ناحية متوسط استهلاك الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة 100 كيلومتر بحوالي 5.7 لترًا، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تأتي السيارة فيات 500X بتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.3 ثانية.

فيات 500X موديل 2024

تصميم الكروس أوفر والأبعاد الخارجية

تنتمي السيارة فيات 500X إلى عائلة الكروس أوفر، وتأتي السيارة بمقدمة تشمل حزمة من المصابيح، مع مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، جنوط رياضية، عدد 5 أبواب، بالإضافة إلى قياسات خارجية بلغت 4269 مم للطول الكلي، و1796 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1608 مم.