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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو 8 برو 2023 الفئة الأولى .. أسعار سوق المستعمل

شيري تيجو 8 برو
شيري تيجو 8 برو
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيري تيجو 8 برو من أبرز السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن الفئة متعددة الاستخدام SUV، وانطلقت هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات والفئات المتنوعة منها الفئة الأولى.

وظهرت هذه الفئة في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، ضمن موديلات 2023، مع حالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح راغبي شراء أي سيارة مستعمل بالفحص الفني الشامل، إضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

شيري تيجو 8 برو 

ابرز تجهيزات شيري تيجو 8 برو 

تضم السيارة شيري تيجو 8 برو شاشة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 10 بوصة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومكيف هواء ثنائي المناطق، مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، وإضاءة داخلية، منفذ USB، خاصية التشغيل الذكي.

شيري تيجو 8 برو 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 8 برو على وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، مثبت سرعة، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، مراقبة ضغط الاطارات، كاميرا، حساسات ركن، تقنية المساعدة على تجاوز المنحدرات والمرتفعات.

شيري تيجو 8 برو 

تأتي السيارة شيري تيجو 8 برو بأبعاد خارجية بلغت 4722 مم للطول الكلي، و1860 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1745 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، وبمقدمة حادة الشكل مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية.

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

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