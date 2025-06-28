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أسعار ومواصفات BMW X7 موديل 2025 في السعودية.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات BMW X7 موديل 2025 في السعودية.. صور

BMW X7 موديل 2025
BMW X7 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2025 من أفخم السيارات المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تحمل علامة الصانع الألماني.

القدرات الفنية لسيارة BMW X7 موديل 2025

تعتمد السيارة BMW X7 موديل 2025 على محرك سداسي أو ثماني الأسطوانات، سعة 3000 و4400 سي سي، قادر على ضخ قوة إجمالية تتراوح بين 380 و530 حصانًا، وعزم دوران بين 520 و750 نيوتن متر.

BMW X7 موديل 2025

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X7 موديل 2025 إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تتراوح بين 4.7 و5.8 ثانية.

BMW X7 موديل 2025

أبرز تجهيزات BMW X7 موديل 2025 

تحتوي السيارة BMW X7 موديل 2025 على نظام DTC التحكم النشط في قوة الجر، نظام EBD التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، نظام ABS مانع إنغلاق المكابح، مساعد الهبوط من المنحدرات، نظام المساعدة في الركن، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات والاتزان الإلكتروني، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

BMW X7 موديل 2025

وتأتي السيارة BMW X7 موديل 2025 بتجهيزات أخرى تتضمن، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 14.9 بوصة تدعم التطبيقات الذكية وأنظمة الخرائط، وشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وتقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مميز، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

BMW X7 موديل 2025

ترتكز BMW X7 موديل 2025 على جنوط رياضية قياسها 23 بوصة، مع إضاءة LED لجميع المصابيح، بينما تأتي السيارة بقاعدة عجلات طولها الكلي 3.105 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.181 مم، و2.000 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.835 مم.

BMW X7 موديل 2025

أسعار السيارة BMW X7 موديل 2025 في السعودية 

يتراوح سعر السيارة BMW X7 موديل 2025 في السوق السعودي بين 500,250 ريالا و 580,750 ريالا.

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