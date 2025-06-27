شاومي YU7 تتحدى الجميع.. هل تكون أسرع عملية حجز سيارة في العالم؟

عززت شركة شاومي الصينية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن دفعت بنسختها الجديدة YU7، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية ذات القدرات الكهربائية، مع تمتعها بقدرات عالية الأداء وتصميم يأخدنا إلى بعيد.

ولكن سيارة شاومي YU7 تقرب المسافات، حيث نرجع إلى التصميم الخارجي، والذي يتشابه إلى حد كبير من أيقونة فيراري بوروسانجوي، والتي تعد وأول SUV إنتاجية تحمل علامة الحصان الواثب، فعند مقارنة النسختين ببعضهما، ربما تقول أن YU7 هي فيراري الصينية.

شاومي YU7

شاومي YU7 تخطف الأنظار

نطرح سؤال في هذا الموضوع وهو، هل تكون شاومي YU7 أسرع سيارة من ناحية الحجز والبيع؟، ولكن الإجابة مازالت تحت الاحصائيات والدراسة، بينما نحن واقفون أمام رقم مذهل وهو حجز 200 ألف نسخة في أول 3 دقائق من الإعلان عن تلك الأيقونة.

ربما لا تصدق هذا الأمر ولكن أشارت بعض التقارير العالمية حول هذه النقطة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها تسعير السيارة شاومي YU7، والتي تبدأ من 35 ألف دولار أمريكي، إلى جانب قدراتها الفنية الخارقة والأداء المبهر.

شاومي YU7

أداء وتسارع شاومي YU7

تأتي السيارة شاومي YU7 بعدد 3 محركات الأول بقوة 320 حصانًا، والثاني مكون من 2 محرك كهربائي بقوة إجمالية 497 حصانًا، وتتراوح مدة انطلاق السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة لتلك النسختين بين 5.88 و4.27 ثانية.

بينما تستغرق السيارة حوالي 3.23 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع منظومة فنية اخرى تعتمد على محرك بقوة 790 حصانًا، بالإضافة إلى مدى سير 760 كيلومتر، بينما يتراوح مدى السير للنسخة الأولى والثانية بين 835 و770 كم.

شاومي YU7

تجهيزات شاومي YU7

تأتي السيارة شاومي YU7 بتجهيزات داخلية عصرية، تتضمن شاشات تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مكيف هواء أوتوماتيك، مع مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مجموعة عالية الأداء من أنظمة الحماية والأمان، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء وعدد من المكبرات.