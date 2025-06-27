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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات في السوق المصري تبدأ من 694 ألف جنيه .. أسعار ومواصفات

أسعار السيارات
أسعار السيارات
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تختلف من ناحية بلد المنشأ، أو التصميم الداخلي والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي، ومنها فئة السيدان، التي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الشهير ولكن باختلاف اللمسات الخاصة بكل صانع.

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات في السوق المصري بسعر يبدأ من 694 ألف جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت 2025 بمحرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

فيات تيبو

فيات تيبو

تبدأ أسعار فيات تيبو 2025 في مصر من 694,900 جنيه، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصانا، و127 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

دعمت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 999 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد ميتسوبيشي اتراج على محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة في السوق المصري ضمن موديلات 2025 بسعر 790,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا 2025 في مصر من 765,000 جنيه وصولًا إلى 790,000 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيك.

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