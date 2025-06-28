تويوتا كورولا 2025 فتحة سقف.. كسر زيرو "كم سعرها"؟

رصدت السيارة تويوتا كورولا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا بالكامل بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، وبسعر يبلغ مليون و550 للفئة سمارت عالية التجهيزات.

ولكن ننصح دومًا راغبي شراء أي سيارة مستعملة أو بمفهوم كسر الزيرو، بأهمية مراجعة أسعار السيارات قبل الشراء، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل، والذي يتضمن الحالة الميكانيكية، والهيكلية سواء من الخارج أو الداخل، لضمان حالة السيارة.

تويوتا كورولا 2025

وفي السطور التالية نتحدث عن أبرز المواصفات الفنية وتجهيزات تويوتا كورولا 2025

الأداء الفني لسيارة تويوتا كورولا 2025

تستمد السيارة تويوتا كورولا 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي متنفس طبيعي، يمكنه ضخ 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا 2025

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 12 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 189 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للبنزين بنسبة 6.8 لتر/100 كيلومتر.

تويوتا كورولا 2025

أبرز تجهيزات تويوتا كورولا 2025

تضم السيارة تويوتا كورولا 2025 عالية التجهيزات سمارت، فتحة سقف كهربائية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مرايات كهربائية، مكيف هواء، نوافذ خلفية معتمه مع غلق وفتح كهربائي، إضافة إلى جنوط رياضية، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، ونظام ESP.