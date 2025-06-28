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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الهواتف إلى عالم السرعة والفخامة.. الصين تتحدى العالم بسيارات هواوي وشاومي

هواوي مايكسترو
هواوي مايكسترو
صبري طلبه

الانتقال من صناعة الهواتف الذكية إلى السيارات، ربما يكون أمرا غريبا نوعًا ما، ولكن في عالم تتجدد في الابتكارات؛ يمكن أن يكون منطقيا، بل أصبح حقيقة فعلية تبنتها شركتي هواوي وشاومي الصينيتين.

فالصين لم تعد مجرد مصنعا للعالم؛ بل أصبحت مختبرًا عالميًا للابتكار، تقود فيه شركاتها العملاقة ثورة في مجالات متعددة. 

هواوي وشاومي، اللتان صعدتا إلى القمة في عالم الهواتف الذكية، قررتا أن التحدي لا يجب أن يتوقف عند حدود شاشات الهواتف؛ بل يمتد إلى عجلات السيارات، لتضعا بصمتيهما في صناعة مؤثرة وضروية؛ لتنافس علامات فاخرة وخارقة مثل مرسيدس، بي إم دبليو، بورشه، وصولاً إلى تسلا الكهربائية.

جيل جديد من السيارات تحمل توقيع الصانع الصيني 

نجاح هواوي وشاومي في سوق الهواتف الذكية لم يكن مصادفة، بل نتيجة مزيج فريد من الابتكار والجودة، واستطاعت هذه المعادلة أن تفرض نفسها بعد دخولهما الجريء إلى عالم السيارات، حيث لم تكتفِ الشركتان بمجرد تصنيع سيارات كهربائية؛ بل قدمتا طرازات تمثل مستقبل التنقل الذكي، بتصميمات عصرية وأداء مبهرا.

هواوي مايكسترو

هواوي مايكسترو تبهر العالم 

أحدثت شركة هواوي مفاجأة في عالم السيارات؛ عند إطلاق سيارة مايكسترو، والتي تعتبر تجسيدا لما يمكن أن تفعله التكنولوجيا عندما تلتقي بالتصميم والفخامة، حيث تضم نظام قيادة ذاتية متقدم، يعتمد على تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي والاستشعار بالليدار.

وعند الدخول إلى قمرة القيادة؛ تجد شاشة بانورامية مدمجة بنظام HarmonyOS، تتيح تجربة متصلة بين الهاتف والسيارة بسلاسة مذهلة، بالإضافة إلى أداء ديناميكي قوي مع محركات كهربائية تعزز التسارع، وتضمن مدى يتجاوز 700 كم.

شاومي تشعل المنافسة بسيارة SU7 

تصدرت شركة شاومي المشهد بقوة في عالم السيارات الكهربائية، بعد إطلاق سيارتها Xiaomi SU7 التي كشفت عنها في 2024، لتعلن رسميًا انتقالها من شاشات الهواتف إلى عجلات السرعة، الأمر الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل محبي السيارات.

شاومي SU7

لم تقف شاومي عند تقديم تلك النسخة بمظهر رياضي أنيق؛ بل تمتعت بمحرك كهربائي مزدوج يولد قوة تتجاوز 664 حصان، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 3.5 ثانية، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم عالية الكثافة توفر مدى يصل إلى 800 كم في الشحنة الواحدة.

شاومي SU7

تحتوي السيارة على تقنيات ذكاء اصطناعي متكاملة للتحكم بالمسار، الملاحة الذكية، والمساعدة في القيادة، بالإضافة إلى نظام تشغيل مدمج من شاومي يسمح بتكامل كامل مع الهواتف والساعات الذكية، وتكنولوجيا عالية الأداء.

تحدٍّ صريح لكبار صانعي السيارات

تشكل سيارات هواوي وشاومي تهديدًا حقيقيًا لكبار اللاعبين في صناعة السيارات العالمية، سواء في الأداء أو التقنية أو السعر، بما فيهم تسلا، في مجال القيادة الذاتية والمدى الطويل، بالإضافة إلى سيارات بورشه ولامبورجيني في فئة الأداء الخارق، وصولًا إلى مرسيدس ورلز رويس في الفخامة والتقنيات الرقمية.

لكن ما يجعل التحدي أكثر جرأة؛ هو أن هذه السيارات لا تقدم فقط قوة أو رفاهية، بل تجربة متكاملة متصلة بين الأجهزة الذكية والمركبة، مما يغير طريقة التفاعل بين الإنسان والسيارة.

مستقبل صناعة السيارات بدأ بالفعل 

لم تعد هواوي وشاومي شركات لصناعة الهواتف فقط؛ بل تحولت إلى رموز للفخامة والتحدي في الصناعة الرقمية، لتنقل رؤيتها إلى عالم السيارات، وتعيد تعريف معنى التنقل الذكي، وظهر ذلك بالفعل عن طريق أقوى الإصدارات؛ لتغير مجريات الأمور، تاركة بصمة واضحة في هذا المجال تتحدى الكبار.

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