كاديلاك سيليستيك الجديدة كليًا.. الأفخم في تاريخ العلامة وبسعر مذهل

يبدو أن كاديلاك على موعد من كتابة فصل جديد لتاريخها العريق، بعد أن بدأت عمليات تسليم سيارتها سيليستيك الفاخر في الولايات المتحدة، والتي تعد هي الأغلى سعرًا في تاريخ العلامة الأمريكية.

جاءت السيارة كاديلاك سيليستيك لتنافس الكثير من السيارات الفاخرة، ابرزها مايباخ ورولز رويس، حيث تعتمد على مواصفات فنية عالية الأداء، إضافة إلى التصميم الخارجي الأنيق، والمقصورة الداخلية التي تتسم بالفخامة.

كاديلاك سيليستيك

مواصفات كاديلاك سيليستيك

نبدأ بالمواصفات الفنية التي تتعلق بالأيقونة كاديلاك سيليستيك، حيث تستمد قوتها من محركات كهربائية مزدوجة، تستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 540 حصانًا، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.

كاديلاك سيليستيك

وتأتي السيارة كاديلاك سيليستيك بإمكانية شحن عالية الأداء تقدم بحوالي 10 دقائق لمسافة قدرها 126 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الصافي للشحنة الواحدة إلى 483 كيلومترًا، مع تقنية الشحن السريع DC.

كاديلاك سيليستيك

تجهيزات متطورة بمفهوم الفخامة

تمتلك كاديلاك سيليستيك مقصورة تتسم بالفخامة يظهر ذلك من خلال الإضاءة المحيطة، بالاضافة إلى المقاعد الفاخرة التي تدعم تغيير أوضاع الجلوس كهربائيًا، إلى جانب النظام الصوتي الترفيهي الذي يصل إلى 38 مكبر، وسقف بانوراما، وشاشة داخلية عملاقة الحجم بقياس يبلغ 55 إنش وبتقنية HD.

كاديلاك سيليستيك

أسعار مذهلة لسيارة كاديلاك سيليستيك الجديدة

تبدأ أسعار السيارة كاديلاك سيليستيك من 340,000 دولار أمريكي.