اركب إم جي 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أعلى فئة بهذا السعر

تعتبر السيارة إم جي 7 واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الصينية MG، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ضمن موديلات السيدان، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية عالية الأداء.

وظهرت السيارة إم جي 7 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع سعر يبلغ مليون و590 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط سعر أي سيارة ترغب في شرائها إلى جانب أهمية الفحص الشامل.

إم جي 7 موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة إم جي 7 موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي 7 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر "تيربو"، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 185 حصانًا، و261 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي 7 موديل 2025

تجهيزات السيارة إم جي 7 موديل 2025

تحتوي السيارة إم جي 7 موديل 2025 على مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مرايات جانبية ضم، عجلة قيادة متعددة الوظائف، حساسات ركن أمامية وخلفية.

إم جي 7 موديل 2025

كما تضم السيارة إم جي 7 موديل 2025 بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف، مكيف هواء أوتوماتيك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وإطلالة معتمة للزجاج الخلفي، مثبت سرعة، جنوط رياضية، وسائد هوائية وباقة من أنظمة الفرامل ومساعدة السائق.