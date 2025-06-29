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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو تبدأ من 645 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات

سيارات 2025/2026
سيارات 2025/2026
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع التصميم الداخلي، أو الخارجي بين السيدان والهاتشباك، إلى جانب تنوع الاسعار والموديلات الخاصة بكل إصدار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وابرز المواصفات لـ 5 سيارات بين السيدان والهاتشباك في السوق المصري ضمن موديلات 2025.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد نيسان صني موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات اخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى، وتقدم السيارة في مصر بسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و795,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

يبلغ سعر السيارة إم جي 5 موديل 2026 في مصر نحو 950,000 جنيه، و تعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سويفت من 849,900 جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج 805 ألف جنيه لموديل 2025، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

تتراوح أسعار السيارة جيلي امجراند 2025 في مصر، بين 879,000 جنيه و 999,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر/ساعة.

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