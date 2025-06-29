هيونداي توسان 2025 اعلى فئة كسر زيرو .. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الـSUV التي طرحت في مصر، واستطاعت السيارة أن تكتسب شعبية كبيرة باختلاف اجيالها التي قدمت، حيث تتمتع بعدد من التجهيزات، مع التصميم الرياضي، وباقة من التقنيات بحسب كل فئة.

ظهرت السيارة هيونداي توسان 2025 الفئة عالية التجهيزات، بحالة كسر الزيرو في السوق المصري للسيارات، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية أو الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار بشكل جيد.

الأداء الفني للسيارة هيونداي توسان 2025

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2025 على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي توسان 2025

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من البنزين بحوالي 6 لترات لكل 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.

تجهيزات هيونداي توسان 2025

تضم هيونداي توسان 2025 مجموعة من التجهيزات منها، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة أمامية وخلفية، إضاءة LED، مقاعد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، وسائد هوائية متقدمة، مثبت سرعة، باقة من تقنيات الحماية.