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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا رايز 2025 في الإمارات.. ارخص كروس أوفر

تويوتا رايز 2025
تويوتا رايز 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة تويوتا رايز من اشهر السيارات المقدمة في السوق الإماراتي، واكتسبت السيارة شهرتها نسبة إلى التصميم الرياضي من فئة الكروس أوفر، بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي، مقارنة ببعض الإصدارات الاخرى.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا رايز 2025

تعتمد تويوتا رايز موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 أو 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 87 و97 حصانًا، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي.

تويوتا رايز 2025

تعتبر السيارة تويوتا رايز موديل 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية من ناحية توفير الوقود، حيث تستهلك حوالي 5.2 لترًا من البنزين عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

ابرز تجهيزات تويوتا رايز موديل 2025 

تضم السيارة تويوتا رايز موديل 2025 حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، كاميرا خلفية، نوافذ كهربائية، وكذلك للمرايات الجانبية، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مميز، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد توتو، فتحة سقف.

تويوتا رايز 2025

وزودت السيارة تويوتا رايز موديل 2025 بوسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، إنذار، نوافذ كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

أسعار السيارة تويوتا رايز موديل 2025 

تقدم تويوتا رايز موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يتراوح بين 61,900 درهم و 66,900 درهم.

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