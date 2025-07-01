بقوة 145 حصانا .. ماذا تقدم شيفروليه جرووف الجديدة؟

كشفت شيفروليه العالمية الستار عن السيارة الجديدة جرووف موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة SUV المدمجة، وجاءت تلك السيارة بعدد من اللمسات المميزة، بداية من المقدمة وصولاً إلى المقصورة والتصميم الخلفي.

أداء شيفروليه جرووف 2026

تستمد السيارة شيفروليه جرووف 2026 أوامر الحركة من ناقل سرعات CVT بقدرات أوتوماتيكية الأداء، مع محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و255 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيفروليه جرووف 2026

تجهيزات شيفروليه جرووف 2026 من الداخل

تضم السيارة شيفروليه جرووف 2026 شاشة بحجم 10.25 بوصة، لعرض المعلومات والبيانات، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندويد اوتو، شاشة رقمية قياسها 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل يد كهربائية.

شيفروليه جرووف 2026

كما تضم شيفروليه جرووف 2026 تجهيزات تتضمن، خاصية التنبيه من التصادم الأمامي، المساعدة على البقاء في المسار، المساعدة بالقيادة الذكية، مثبت سرعات تكيفي، فرامل تلقائية في حالات الخطر، استشعار للركن الخلفي، كاميرا.

شيفروليه جرووف 2026

التصميم الخارجي للسيارة شيفروليه جرووف 2026

تأتي السيارة شيفروليه جرووف 2026 بعدد 6 خيارات تتعلق بالطلاء منها، Glazed Red الأحمر، والأزرق والرمادي Tungsten Grey، Tiger Blue، بالإضافة إلى اللون الأسود والأبيض والأصفر، Track Yellow، Pearl White، Twinkle Black.

أما عن تصميم السيارة شيفروليه جرووف 2026، جاءت بمقدمة تتسم بالشراسة، ذات مصابيح حادة الشكل، وإضاءة LED، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج صاحب الاطلالة المعتمة.