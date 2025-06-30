رينو ليموزين.. سيارة مكشوفة تستخدم لهذا الغرض |هل رأيتها من قبل؟

كشفت رينو الأرجنتين عن سيارة نادرة الظهور، والتي يبدو من النظرة الأولى أنها ليموزين تحمل شعار العلامة الفرنسية العريقة، استطاعت السيارة أن تخطف الأنظار بهذا التصميم، الذي يستند على سيارة Kangoo Express الشهيرة.

اين ظهرت سيارة رينو ليموزين وما استخدامتها؟

ظهرت السيارة رينو ليموزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركن رينو هذه الصور، وتشير إلى ان السيارة تستخدم في الجولات الميدانية في مصنه رينو بالأرجنتين تحديدًا في سانتا إيزابيل، لنقل الزوار وطلاب المدارس.

مواصفات سيارة رينو ليموزين

تعتمد السيارة الملقبة بـ"رينو ليموزين" على محرك بنزين سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 112 حصانًا، بالإضافة إلى محركات اخرى ديزل سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية تقدر بحوالي 88 حصانًا.

رينو ليموزين

وقال رئيس رينو الأرجنتين، إن الهدف من هذه النسخة توفير تجربة استثنائية لزوار المصنع، خصوصًا خلال الفعاليات المدرسية والجولات التعريفية.

وأشار أن السيارة لن تدخل الخدمة قبل انتهاء فترة السرية الحالية في المصنع، بينما تستعد رينو لإطلاق سيارة جديدة من فئة الـ"بيك أب" تستند على النسخة التي ظهرت في عام 2023 وتحديدًا طراز .Niagara

رينو ليموزين

مقصورة عصرية وتصميم السقف المكشوف

تأتي السيارة رينو ليموزين بتصميم السقف المكشوف وتصميم طولي، مع طلاء خارجي يحمل علم الأرجنتين، ومقصورة تتسع إلى 9 ركاب، بالإضافة إلى وجود أنظمة صوتية وترفيهية، ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء، واقفال مركزية، بينما ترتكز على جنوط بمظهر رياضي، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.