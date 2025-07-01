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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الكشف عن لادا جرانتا أكتيف كروس الجديدة.. 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

نيسان سنترا موديل 2017 أوتوماتيك أعلى فئة.. بهذا السعر
تعد نيسان سنترا واحدة من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وتأتي هذه السيارة بموديلات متنوعة، منها 2017، حيث ظهرت في السوق المصرية للسيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 520 ألف جنيه، مع حالة الفبريكا.

الكشف عن لادا جرانتا الجديدة.. بتصميم "أكتيف كروس"| صور
تواصل سيارة لادا جرانتا تعزيز تواجدها في الأسواق الروسية، بعد أن كشفت Avtovaz عن النسخة الجديدة من تلك السيارة الشهيرة، ولكن تحت مسمى أكتيف كروس، والتي تأتي ببعض التعديلات مقارنة بالنسخة السابقة والشهيرة.

هيونداي إلنترا CN7 كسر زيرو 2024.. أسعار سوق المستعمل
تضم السوق المصرية للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من طرازات "كسر الزيرو"، التي تتنوع بحسب التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات ومنها طرازات 2024.

5 سيارات سيدان من العلامة الصينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر
تضم السوق المصرية الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب الموديلات، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات ومنها إصدارات السيدان، واستطاعت هذه الفئة تحقيق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة سواء عالميًا أو محليًا.

انفينيتي تقدم QX60 موديل 2026 الجديدة.. اعرف سعرها
تواصل إنفينيتي تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن طرحت نسختها الجديدة QX60 موديل 2026 "فيس ليفت" في السوق الأمريكية، لتكون السيارة الأحدث من عائلة الـ SUV الرياضية، والتي جاءت بلمسات محدثة من ناحية التصميم، باقية على قدراتها الفنية.

أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025 في السعودية
تعتبر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث طرحت بـ4 فئات من التجهيزات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 104 ريالات تقريبًا.

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