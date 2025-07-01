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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انفينيتي تقدم QX60 موديل 2026 الجديدة.. اعرف سعرها

انفينيتي QX60 موديل 2026
انفينيتي QX60 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل انفينيتي من تعززي تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن طرحت نسختها الجديدة QX60 موديل 2026 "فيس ليفت" في السوق الأمريكي، لتكون السيارة الأحدث من عائلة الـ SUV الرياضية، والتي جاءت بلمسات محدثة من ناحية التصميم، باقية على قدراتها الفنية.

محرك انفينيتي QX60 موديل 2026

مازالت السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة إجمالية 272 حصانًا، و387 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك، بتقنيات الدفع الكلي أو الأمامي للعجلات.

انفينيتي QX60 موديل 2026

تصميم انفينيتي QX60 موديل 2026 المحدث 

حصلت السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 على مجموعة من اللمسات الخارجية المميزة، ابرزها الشبكة الأمامية ذات الفتحات متعددة المقاطع، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، ولمسات معدلة تتضمن الصادم الخلفي والأمامي، وترقيات اخرى تعزز من المفهوم الرياضي.

انفينيتي QX60 موديل 2026

تجهيزات انفينيتي QX60 موديل 2026

تضم السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 16 و24 مكبر، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في المناخ بمفهوم ثلاثي المناطق، نظام القيادة النصف ذاتية المتطور، رصد النقاط العمياء، كاميرات متطورة للمتابعة.

انفينيتي QX60 موديل 2026

كما تضم السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو 12.3 بوصة، ولوحة عدادات بنفس القياس، مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، تطعيمات خشبية أنيقة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إمكانية تشغيل السيارة وإيقافها بضغطة زر واحدة.

انفينيتي QX60 موديل 2026

سعر انفينيتي QX60 موديل 2026 

تقدم السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 51.200 دولار.

انفينيتي QX60 انفينيتي QX60 انفينيتي QX60 موديل 2026 مواصفات انفينيتي QX60 موديل 2026

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