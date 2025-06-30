هيونداي إلنترا CN7 كسر زيرو 2024.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من طرازات "كسر الزيرو"، التي تتنوع بحسب التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات ومنها طرازات 2024.

وظهرت سيارة موديل 2024 تنتمي إلى السيدان الرياضية، ضمن عائلة هيونداي، وهي النسخة الشهيرة إلنترا CN7، التي رصدت بحالة "كسر الزيرو"، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

هيونداي إلنترا CN7

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة بحالة كسر الزيرو أو من فئة المستعمل، بأهمية مراجعة السعر والمقارنة الجيدة، بالإضافة إلى الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل والخارج.

هيونداي إلنترا CN7

ابرز تجهيزات السيارة هيونداي إلنترا CN7

تحتوي السيارة هيونداي إلنترا CN7 على فتحة سقف، زجاج خلفي مظلل، ومصابيح تعمل بتقنية LED، جنوط رياضية، شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، كاميرا، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة داخلية وخارجية.

هيونداي إلنترا CN7

القدرات الفنية هيونداي إلنترا CN7

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي إلنترا CN7

أبعاد السيارة هيونداي إلنترا CN7

تأتي السيارة هيونداي إلنترا CN7 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4675 مم للطول الكلي، و1825 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1430 مم، وقاعدة عجلات بنسبة طول بلغت 2720 مم، ومساحة تخزين سعة 474 لترًا.