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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان سنترا موديل 2017 أوتوماتيك أعلى فئة.. بهذا السعر

نيسان سنترا
نيسان سنترا
صبري طلبه

تعد نيسان سنترا واحدة من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وتأتي هذه السيارة بموديلات متنوعة، منها 2017، حيث ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 520 ألف جنيه، مع حالة الفبريكا.

وفي هذا السياق نتحدث عن أبرز مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2017 في مصر، ولكن ننصح راغبي شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، إلى جانب الكشف الهيكلي، بالإضافة إلى متابعة متوسط الأسعار بشكل جيد.

نيسان سنترا

محرك وأداء نيسان سنترا موديل 2017

تأتي السيارة نيسان سنترا بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT عمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

نيسان سنترا

أما عن القدرات القياسية للسيارة، فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، بينما تقارب سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان سنترا

أبرز تجهيزات نيسان سنترا موديل 2017

تحتوي نيسان سنترا على باقة من التجهيزات منها، 2 وسادة هوائية، فرامل ABS و EBD، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نيسان سنترا

تضم السيارة نيسان سنترا تجهيزات أخرى تتضمن، بلوتوث، منفذ USB و AUX، مكيف هواء، مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد، جنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وتأتي السيارة بنسبة طول كلي 4615 مم، و1760 مم للعرض.

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