تبدأ من 650 ألف جنيه .. سيارة أوتوماتيك فرنسية بتصميم الـ SUV

تعتبر رينو داستر واحدة من أبرز سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، التي تحمل شعار العلامة الفرنسية، وقدمت السيارة في مصر عبر عدد من الفئات، بالإضافة إلى تنوع التصميمات باختلاف اجيالها، باقية على المظهر الرياضي.

وظهرت السيارة رينو داستر موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبدأ من 650 ألف جنيه، مع حالة الفبريكا، ولكن ننصح دومًا بأهمية الفحص الشامل عند شراء أي سيارة مستعملة، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار جيدًا.

رينو داستر 2020

القدرات الفنية للسيارة رينو داستر 2020

تعتمد السيارة رينو داستر 2020 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تتسارع السيارة رينو داستر 2020 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو داستر 2020

ابرز تجهيزات رينو داستر 2020

تضم السيارة رينو داستر 2020 وسائد هوائية للحماية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

تأتي رينو داستر 2020 بنظام الثبات الالكتروني ESP، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي للأبواب، إنذار، وتظهر السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4341 مم للطول الكلي، و1804 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1693 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 445 لترًا.