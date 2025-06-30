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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن لادا جرانتا الجديدة.. بتصميم "أكتيف كروس"| صور

لادا جرانتا أكتيف كروس
لادا جرانتا أكتيف كروس
صبري طلبه

تواصل سيارة لادا جرانتا من تعزيز تواجدها في الأسواق الروسية، بعد أن كشفت Avtovaz عن النسخة الجديدة من تلك السيارة الشهيرة، ولكن تحت مسمى أكتيف كروس، والتي تأتي ببعض التعديلات مقارنة بالنسخة السابقة والشهيرة.

ابرز تغييرات لادا جرانتا أكتيف كروس

حصلت السيارة لادا جرانتا أكتيف كروس على تعديل في نظام التعليق الخلفي، بالإضافة إلى مظهر المصد، والذي دعم بألواح حماية سوداء اللون، مع تغييرات في مسار العادم، إلى جانب خيارات لونية تتعلق بالطلاء منها الأحمر الميتاليك، مع جنوط قياسها 15 بوصة.

لادا جرانتا أكتيف كروس

الأبعاد الخارجية 

  • الطول 4.270 مم.
  • الارتفاع 1.522 مم.
  • الخلوص 198 مم.

القدرات الفنية للسيارة لادا جرانتا أكتيف كروس 

تعتمد السيارة لادا جرانتا أكتيف كروس على محرك 1600 سي سي، 8 صمام، يستطيع ضخ قوة قدرها 90 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر 16 صمام، بقوة إجمالية تقدر بـ 106 حصانًا، وتأتي السيارة بنوعين من نواقل الحركة الاول 5 غيار مانيوال، والثاني أوتوماتيكي الاداء.

لادا جرانتا أكتيف كروس

دعمت السيارة لادا جرانتا أكتيف كروس بمقصورة مناسبة تتضمن، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية والخرائط، بالإضافة إلى انظمة الترفيه، مكيف هواء، نوافذ كهربائية التحكم، وسائد هوائية أمامية لحماية السائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق، قفل مركزي، ومجموعة من أدوات التحكم.

لادا جرانتا أكتيف كروس

أسعار لادا جرانتا أكتيف كروس 

تقدم السيارة لادا جرانتا أكتيف كروس في الأسواق الروسية بسعر يبدأ من مليون و185 ألف روبل، وصولاً إلى مليون و370 ألف روبل روسي.

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