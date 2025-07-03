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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة للبيع سعرها 300 ألف جنيه

سيارات مستعملة للبيع في مصر
سيارات مستعملة للبيع في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا، بروتون ساجا، هيونداي فيرنا، سوزوكي ألتو، تويوتا كورولا .

أوبل فيكترا موديل 2000

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 2000 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 187 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 2000

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بروتون ساجا موديل 2019

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 108 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون ساجا موديل 2019

تتوافر سيارة بروتون ساجا موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2016

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2016 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2016

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي ألتو موديل 2015

تمكنت سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 من قطع مسافة 180 ألف/كم، وبها محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ألتو موديل 2015

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 1998

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ومحرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

تويوتا كورولا موديل 1998

تأتى سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية للسيارة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة أوبل فيكترا موديل 2000 بروتون ساجا موديل 2019 هيونداي فيرنا موديل 2016 سوزوكي ألتو موديل 2015 تويوتا كورولا موديل 1998

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