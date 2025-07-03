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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية

شانجان CS95 موديل 2026
شانجان CS95 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية، وتنتمي CS95 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

شانجان CS95 موديل 2026

وظهرت سيارة شانجان CS95 موديل 2026 لأول مرة عام 2017، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا برادو، ونيسان باثفايندر، وكيا موهافي، ومازدا CX-90، و GAC GS8، وهافال H9 .

أبعاد شانجان CS95 موديل 2026

شانجان CS95 موديل 2026

تأتي سيارة شانجان CS95 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4949 مم، وعرض 194 مم، وارتفاع 1805 ممن وبها قاعدة عجلات 281 مم .

محرك شانجان CS95 موديل 2026

شانجان CS95 موديل 2026

تستمد سيارة شانجان CS95 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شانجان CS95 موديل 2026

شانجان CS95 موديل 2026

زودت سيارة شانجان CS95 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بنمط المصفوفة النقطية يعطي طابعا رقميا مستقبليا، ومصابيح LED أوتوماتيك، وخطوط نهارية DRL وبها مصباح خلفي بتصميم، وجنوط مقاس 20 بوصة متعددة الأضلاع شديدة اللمعان، ومرايات كهربائية قابلة للطي مع إشارات LED، وفتحة سقف بانوراما، وإنارة ترحيب بشعار شانجان على الأرض.

كما تضم السيارة شانجان CS95 موديل 2026 أيضا، مقاعد جلدية فاخرة (PVC)، ومقعد سائق كهربائي بـ 8 وضعيات، ومقعد الراكب الأمامي بـ 4 وضعيات، ودعم قطني كهربائي للسائق والراكب، وذاكرة لمقعد السائق بثلاث إعدادات، ونظام تكييف ثلاثي المناطق مع فتحات خلفية للصفين الثاني والثالث، وشاحن لاسلكي، وفتحات USB .

شانجان CS95 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة شانجان CS95 موديل 2026 ، شاشة تعمل باللمس وسطية مقاس 12 بوصة، وبها Apple CarPlay ، وAndroid Auto، ونظام ملاحة مدمج، وشاشة عدادات TFT رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها نظام صوتي Pioneer مكون من 10 سماعات، ونظام تحكم صوتي ذكي، وبلوتوث، وراديو، و USB، وأزرار تحكم بعجلة القيادة .

أسعار شانجان CS95 موديل 2026

شانجان CS95 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS95 موديل 2026 تباع بسعر 90 ألف ريال.

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS95 موديل 2026 تباع بسعر 105 آلاف ريال.

شركة شانجان شانجان CS95 موديل 2026 أبعاد شانجان CS95 موديل 2026 مواصفات شانجان CS95 موديل 2026 أسعار شانجان CS95 موديل 2026 CS95 موديل 2026

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