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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لوتس إيميرا الهجينة 2026 الجديدة

لوتس إيميرا موديل 2026
لوتس إيميرا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إيميرا موديل 2026، وتنتمي إيميرا لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 الجديدة 

وتعتمد Emira على شهرتها لتحقيق نقلة نوعية من خلال نسختها الهجين، وتعيد شركة لوتس رسم مسارها بطريقة متأنية وواقعية من خلال تطوير نسخة هجينة من سيارتها الرياضية الشهيرة Emira .

سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 الجديدة 

وتمثل Emira جوهر فلسفة العلامة البريطانية من خلال امتلاكها لمحرك وسطي، وبها ديناميكيات قيادة حادة، وتصميم أنيق مدمج في هيكل بطول 4.412 مم، وينتج منها إصدارات جديدة مع تحسينات في ناقل الحركة والتعليق والتبريد .

تصريح المدير التنفيذي لشركة لوتس أوروبا

ومن جانبة أوضح المدير التنفيذي لشركة لوتس أوروبا، قائلا: كل شيء ممكن، ويمكننا دمج نظام هجين، لكن فلسفة لوتس هنا تختلف تماما عن سياراتها الكهربائية الأخرى مثل Eletre وEmeya.

نظام لوتس إيميرا موديل 2026

سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 الجديدة 

يوجد بداخل سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 نظام هجين شبيه بالنظام المطبق في Ferrari 296 GTB وMcLaren Artura، وذلك يحدث من خلال إضافة مولد كهربائي بين المحرك وناقل الحركة لزيادة الكفاءة والأداء .

محرك لوتس إيميرا موديل 2026

تتسارع سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني، وبها محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي مزدوج التيربو، بجانب محرك كهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة مجمعة تصل إلي 1973 حصان، وعزم دوران 1704 نيوتن/متر .

سيارة لوتس إيميرا موديل 2026 الجديدة 

وتسعى شركة لوتس لإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات الـ SUV الكهربائية مثل Eletre، سيدان فاخرة مثل Emeya، وسيارات هجينة فائقة مثل إيميرا الهجينة ، تمهيدًا لمرحلة كهربائية خالصة بحلول 2028.

الجدير بالذكر أن شركة لوتس رمز في عالم السيارات الرياضية رغم التحديات تبدو أكثر نضجًا واستعدادًا لمواصلة رحلتها، شريطة أن تضخ الحماسة التي صنعت بها سياراتها في الستينيات والسبعينيات، في منتجات العصر الكهربائي. 

شركة لوتس لوتس إيميرا موديل 2026 السيارات الكوبيه الخارقة التنفيذي لشركة لوتس أوروبا نظام لوتس إيميرا موديل 2026 محرك لوتس إيميرا موديل 2026 Emira

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