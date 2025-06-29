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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي فيرنا مستعملة سعرها 250 ألف جنيه

هيونداي فيرنا موديل 2006
هيونداي فيرنا موديل 2006
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي فيرنا موديل 2006 

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا موديل 2006، وتنتمي فيرنا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2006 الخارجية

هيونداي فيرنا موديل 2006 

تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2006 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطه شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك هيونداي فيرنا موديل 2006

هيونداي فيرنا موديل 2006 

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2006 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2006 الداخلية

هيونداي فيرنا موديل 2006 

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2006 على الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها حوامل اكواب، وبها مساحة تخزين اضافية أمام ناقل الحركة، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي فيرنا موديل 2006

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2006 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .

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