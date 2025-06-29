اشتري سكودا فيليشيا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا فيليشيا موديل 1997

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا فيليشيا موديل 1997، وتنتمي فيليشيا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سكودا فيليشيا موديل 1997 الخارجية

سكودا فيليشيا موديل 1997

زودت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة الخارجي، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سكودا فيليشيا موديل 1997

سكودا فيليشيا موديل 1997

تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتعرض السيارة للبيع باللون الأحمر .

مقصورة سكودا فيليشيا موديل 1997 الداخلية

سكودا فيليشيا موديل 1997

تمتلك مقصورة سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مساحة تخزين صغيرة امام ناقل الحركة .

سعر سكودا فيليشيا موديل 1997

سكودا فيليشيا موديل 1997

تباع سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .