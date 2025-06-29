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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بربع مليون جنيه .. اركب دايو نوبيرا أوتوماتيك

دايو نوبيرا موديل 1997
دايو نوبيرا موديل 1997
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو نوبيرا موديل 1997

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا موديل 1997، وتنتمي نوبيرا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو نوبيرا موديل 1997 الخارجية

دايو نوبيرا موديل 1997

تظهر سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات خارجية تم تثبيتها بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها ماسحات زجاج أمامية .

محرك دايو نوبيرا موديل 1997

دايو نوبيرا موديل 1997

تستمد سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو نوبيرا موديل 1997 الداخلية

دايو نوبيرا موديل 1997

زودت مقصورة سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر دايو نوبيرا موديل 1997

تباع سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا موديل 1997

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .

إصدارات السيارات المستعملة دايو نوبيرا موديل 1997 نوبيرا موديل 1997 محرك دايو نوبيرا مقصورة دايو نوبيرا

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