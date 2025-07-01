سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

أعلن الوكيل المحلي لسيارات BMW في مصر، عن تقديم النسخة BMW 520i Luxury الجديدة بالاسواق ، لتنضم إلى تشكيلة سيارات الفئة الخامسة محليا .

وأوضحت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، أن نسخة BMW 520i Luxury تستمد قوتها من خلال محرك توربو سعة ١.٦ لترات بقوة ١٩٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣١٠ نيوتن-متر، ويتّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من ٨ سرعات (ستيبترونيك) مع توافر بدّالات للسرعة على المقوَد، كما يمكن للمحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٧.٩ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٣٠ كلم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7 لتر/100 كم لتُصبح من أفضل الخيارات في فئتها.

كما ياتي التصميم الخارجي للسيارة BMW 520i Luxury بشبكة أمامية ضخمة "Kidney Grille"، إلى جانب الاستعانة بزوائد من الألمنيوم اللامع على إطارات النوافذ والشبكة الأمامية وحليات الصادم الخلفي، والمصابيح الرئيسية المتأقلمة فئة LED، والسقف الزجاجي البانورامي، والعجلات الرياضية قياس ١٩ بوصة، فضلًا على المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، وخاصية فتح وغلق غطاء صندوق الأمتعة كهربائيًّا دون استخدام اليدين، ونظام الإنارة الترحيبية الذي يُكمّل المظهر العصري والمتطور للسيارة.

وتاتي الأبعاد القياسيةِ للسيارة BMW 520i Luxury، بطول إجمالي للنسخة الأحدث من الفئة الخامسة ٥٠٦٠ ملم، بينما يبلغ العرض العام إلى ١٩٠٠ ملم. أما عن ارتفاع السيارة فيصل إلى ١٥١٥ ملم، مع قاعدة عجلات بطول ٢٩٩٥ ملم.

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية للنسخة BMW 520i Luxury الأحدث، تتضمّن باقة متنوّعة مِن تجهيزات، أبرزها شاشة BMW Curved Display التي تجمع ما بين شاشة عاملة باللمس للتحكُّم بالوظائف المختلفة وعَرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات وشاشة لوحة العدّادات قياس ١٢.٣ بوصات، بالإضافة إلى شريطَ التحكُّم Interaction Bar، والنظام الصوتي عالي النقاء فئة Harman Kardon والمكوّن مِن ١٢ سمّاعة بقدرة ٢٠٥ واط، والمكيّف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة.

وعلى صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت النسخة BMW 520i Luxury من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام التحذير من النقاط غير المرئية (BSW)، وذلك للتحذير من تغيير المسار (LCW)، ونظام التحذير من الجهة الخلفية عند عبور المارة والسيارات (RCTW)، ناهيك عن نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع تفعيل المكابح (FCW)، ونظام مراقبة الطريق والتنبيه عند الخروج من السيارة، ومثبّت السرعة مع خاصية الكبح، وغيرها من الأنظمة المتطوّرة الأخرى.

وياتي سعر السيارة BMW 520i Luxuryالمزوّدة بمحرك بسعة ١.٦ لترات، فهو 4,250,000 جنيه مصري.