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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2025 في الإمارات .. صور

تويوتا فورتشنر 2025
تويوتا فورتشنر 2025
صبري طلبه

تقدم تويوتا اليابانية العريقة مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، منها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدم فورتشنر موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتقدم هذه السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2025 في السوق الاماراتي.

تويوتا فورتشنر 2025 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر 2025 

تأتي تويوتا فورتشنر 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، قادر على ضخ 164 حصانًا، و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل  سرعات أوتوماتيك، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

تويوتا فورتشنر 2025 

وتقدم السيارة تويوتا فورتشنر 2025 بمحرك اخر سعة 4000 سي سي، 6 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 235 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وبهذه القدرات تحتاج السيارة حوالي 9 ثواني للوصول إلى سرعة 100كم/ساعة من نقطة السكون 0.

تويوتا فورتشنر 2025 

ابرز تجهيزات تويوتا فورتشنر 2025

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2025 بوسائد هوائية متقدمة، كاميرا أمامية وخلفية، حساسات حركة، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، مثبت سرعة، انظمة فرامل ABS و EBD، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء ثنائي المناطق، جنوط رياضية، إضاءة LED، مرايات كهربائية.

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 في الامارات

تبدأ أسعار السيارة تويوتا فورتشنر 2025 في الإمارات من 127,900 درهم، لمحرك 2.7 لتر، بينما تتراوح أسعار فئة 4.0 لتر بين 153,900 درهم و 172,900 درهم.

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