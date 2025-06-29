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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن جيتور تى 2 إم جيلي اوكافانجو 2025

جيتور تى 2 إم جيلي اوكافانجو 2025
جيتور تى 2 إم جيلي اوكافانجو 2025
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، جيتور تى 2  و جيلي اوكافانجو موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 70 لتر .

سعر جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 895 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تمتلك سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه .

محرك جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

عزم دوران سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 يصل إلى 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية .

سعر جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تتوافر سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 639 ألف جنيه .
 

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