قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المجالس النيابية: تشكيل لجنة موسعة لمعاينة موقع حادث الإقليمي ومراجعة إجراءات الأمان
شكاوى من صعوبة سؤال القطعة في امتحان انجليزي الثانوية العامة اليوم
الصفقات والخروج المونديالي.. 4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع الخطيب وريبيرو
التأمينات: 11.5 مليون مواطن استفادوا من زيادة المعاشات بتكلفة 70 مليار جنيه في السنة
علي جمعة: الهجرة باقية إلى يوم الدين ولو كانت شبرا في سبيل الله
سيارات SUV مستعملة في السعودية متوافره للشراء
وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة
النواب ينتفض لحادث "الإقليمي" بالمنوفية.. أنظمة مراقبة لمتابعة السائقين والطرق.. والحكومة تعد بدعم أسر الضحايا
4 نوبات إغماء لطالبة في المحلة بسبب رهبة الثانوية.. والتعليم يطمئن: حالتها تتحسن
الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية
ما السور التى تقرأ فى صلاة الضحى؟.. تعرف عليها
جامعة القاهرة تعلن عن أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات SUV مستعملة في السعودية متوافره للشراء

سيارات SUV مستعملة في السعودية
سيارات SUV مستعملة في السعودية
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون السعوديين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات السعودي، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q5، ورنج روفر فوج، وتويوتا لاند كروزر، وشيفروليه كابتيفا، وهوندا HR-V .

اودي Q5 موديل 2018

تستمد سيارة اودي Q5 موديل 2018  قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 113 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

اودي Q5 موديل 2018

تباع سيارة أودي Q5 موديل 2018 في سوق السيارات السعودي للمستعمل بسعر 95 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رنج روفر فوج موديل 2020

تحصل سيارة رنج روفر فوج موديل 2020 على قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رنج روفر فوج موديل 2020

سعر سيارة رنج روفر فوج موديل 2020 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 208 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

تويوتا لاند كروزر موديل 2024

تمكنت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 3500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا لاند كروزر موديل 2024

يبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 في سوق السيارات السعودي للمستعمل 218 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

يصل سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في سوق السيارات المستعمل السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا HR-V موديل 2021

تنقل قوة سيارة هوندا HR-V موديل 2021 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 490 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الأحمر .

هوندا HR-V موديل 2021

تأتى سيارة هوندا HR-V موديل 2021 في سوق السيارات السعودي بسعر 32 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات السعودي طرازات السيارات المستعملة السيارات المستعملة اودي Q5 موديل 2018 رنج روفر فوج موديل 2020 تويوتا لاند كروزر موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

نقيب المعلمين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"

بالصور

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد