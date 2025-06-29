سيارات SUV مستعملة في السعودية متوافره للشراء

يوجد داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون السعوديين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات السعودي، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q5، ورنج روفر فوج، وتويوتا لاند كروزر، وشيفروليه كابتيفا، وهوندا HR-V .

اودي Q5 موديل 2018

تستمد سيارة اودي Q5 موديل 2018 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 113 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

اودي Q5 موديل 2018

تباع سيارة أودي Q5 موديل 2018 في سوق السيارات السعودي للمستعمل بسعر 95 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رنج روفر فوج موديل 2020

تحصل سيارة رنج روفر فوج موديل 2020 على قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رنج روفر فوج موديل 2020

سعر سيارة رنج روفر فوج موديل 2020 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 208 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

تويوتا لاند كروزر موديل 2024

تمكنت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 3500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا لاند كروزر موديل 2024

يبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 في سوق السيارات السعودي للمستعمل 218 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

يصل سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في سوق السيارات المستعمل السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا HR-V موديل 2021

تنقل قوة سيارة هوندا HR-V موديل 2021 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 490 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الأحمر .

هوندا HR-V موديل 2021

تأتى سيارة هوندا HR-V موديل 2021 في سوق السيارات السعودي بسعر 32 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .