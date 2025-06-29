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سعر شيري تيجو 8 برو 2023 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شيري تيجو 8 برو 2023 في مصر

شيري تيجو 8 برو موديل 2023
شيري تيجو 8 برو موديل 2023
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيري تيجو 8 برو موديل 2023، وتنتمي تيجو 8 برو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شيري تيجو 8 برو موديل 2023 الخارجية

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

تمتلك سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعا شركة شيري، وتم تثبيت شعار شركة شيري على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد خارجية أسفل الأبواب من النيكل كروم لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيري تيجو 8 برو موديل 2023

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

تستمد سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 الداخلية

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

زودت مقصورة سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها وسائد هوائية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للقراءه، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض ابواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل.

سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2023

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

تباع سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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