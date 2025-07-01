منها سيات وتويوتا.. سيارات 2025 جديدة بالسوق المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا سى ان 7 ، و اوبل كروس لاند، وسيات ارونا، وتويوتا كورولا ، وميتسوبيشي اكسباندر .

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 126 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

اوبل كروس لاند موديل 2025

تتسارع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان، وتحتاج إلى 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 187 كم/ساعة .

اوبل كروس لاند موديل 2025

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2025

تنتج سيارة سيات ارونا موديل 2025 قوة 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

تصل سرعة سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 القصوي إلى 189 كم/ساعة، وتنتج قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025

سعة خزان وقود سعة سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، وتنتج قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 170 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .