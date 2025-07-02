قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
وزيرا الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر
الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مأساة إنسانية وصحية تتفاقم في قطاع غزة
"الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية لتدريب 5 آلاف شاب في التكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
عزة عاطف

رغم الدعم الكبير الذي أبداه عشاق تسلا المدعوون لتجربة القيادة الآلية، وتداولهم لمقاطع فيديو توثق ساعات من القيادة الخالية من المشكلات، إلا أن عددًا من الحوادث غير المألوفة التي وقعت خلال التجارب الأخيرة أثارت قلق هيئات تنظيم السلامة على الطرق في الولايات المتحدة الم

لالإضافة إلى خبراء في مجال سلامة السيارات.

  • مشاكل متكررة في التجارب: من الانحرافات إلى الفرملة المفاجئة
  • التقارير كشفت عن مجموعة من السلوكيات الخطرة المرتبطة بأنظمة القيادة الآلية لتسلا، ومنها:
  • دخول روبوتات تسلا إلى المسارات الخاطئة.
  • إنزال الركاب في مواقع غير آمنة مثل منتصف الطرق متعددة المسارات أو عند التقاطعات.
  • فرملة مفاجئة غير مبررة.
  • زيادة في السرعة عن الحد المسموح.
  • القيادة فوق الأرصفة، وهي سلوكيات تتنافى مع معايير السلامة.

في واحدة من أكثر الحوادث إثارة للقلق، دخلت إحدى سيارات تسلا الآلية مسارًا مخصصًا للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس لمدة 6 ثوانٍ تقريبًا. 

البداية كانت من تقاطع، حيث كانت السيارة في مسار الانعطاف إلى اليسار ومع تشغيل مؤشر الانعطاف، إلا أن عجلة القيادة تذبذبت للحظة، ثم بدلًا من الانعطاف، واصلت السيارة سيرها مباشرة نحو المسار المعاكس. 

ما دفع سيارة خلفها إلى إطلاق البوق لتنبيه السائق الآلي.

أثارت هذه التقارير قلقًا داخل الوكالة الفيدرالية NHTSA، وهي الجهة المنظمة لسلامة السيارات في الولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن يتم مراجعة برنامج القيادة الآلية بالكامل في ضوء هذه الحوادث، خاصة أن بعضها يشير إلى فشل واضح في استيعاب قواعد المرور الأساسية، ما قد يشكل خطرًا جسيمًا على الركاب والمارة.

بينما تسعى تسلا إلى قيادة ثورة القيادة الذاتية في العالم، إلا أن مثل هذه التقارير قد تؤثر على ثقة المستهلكين والهيئات الرقابية في هذه التقنية، وتضع المزيد من الضغط على الشركة لتقديم ضمانات حقيقية للسلامة، لا سيما مع اقتراب إطلاق المزيد من خدمات الروبوتاكسي.

تبقى تسلا في عين العاصفة بين تطلعات الابتكار وواقع السلامة، ويبدو أن مستقبل القيادة الذاتية بات يتطلب مسؤولية مضاعفة ومراجعة دقيقة لكل خطوة تقنية.

سيارات BMW استدعاء BMW سيارات خارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

ارشفيه

زيادة أسعار السجائر.. وينستون يسجل 67 جنيها.. تفاصيل

جانب من الاجتماع

باسل رحمي: 400 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات معرض صنع في دمياط

جانب من الاجتماع

كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد