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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

في يونيو الجاري، وبينما كانت تسلا تسجل تراجعًا في مبيعاتها الأوروبية للشهر الخامس على التوالي، احتفلت الشركة بإنجاز كبير حيث أنتجت سيارتها رقم 8 مليون في مصنعها "جيجا برلين". 

ونشرت الشركة صورة جماعية للموظفين بهذه المناسبة، غير أن الصورة سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا.

مثلث حماس يثير الجدل في قلب الصورة

لم ينتبه الجميع فورًا، لكن أحد العاملين ظهر وهو يؤدي إشارة مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية المسلحة، ما يعد محظورًا قانونيًا في ألمانيا. 

وقامت الشركة بحذف المنشور الأصلي بسرعة، واستبداله بنسخة معدلة بالفوتوشوب ظهر فيها العامل نفسه يؤدي "إشارة النصر" (V)، رمزًا للسلام والانتصار.

تعديل الصورة لا يخلو من العيوب

رغم نجاح تعديل الصورة ظاهريًا، فإن مقارنة النسختين تكشف عن أخطاء واضحة. 

لا يزال جزء من الذراع الأصلي ظاهرًا، وذراع عامل آخر في الخلفية اختفى بشكل غير مفسر، ما أثار المزيد من التساؤلات حول دقة التعديل.

حقق المنشور المعدل تفاعلًا واسعًا، إذ تجاوزت مشاهداته 577 ألف مشاهدة على منصة X. 

ولم تشر تسلا أو إيلون ماسك علنًا إلى التعديل أو إلى سبب تغييره. 

من جانبه «شارك أندريه ثيريج» المدير الأول للتصنيع في جيجا برلين، الصورة المعدلة على لينكدإن مهنئًا الفريق، دون التعليق على الجدل.

وفقًا لصحيفة "هاندلسبلات"، فإن رموز حركة حماس محظورة في ألمانيا بموجب القانون، ويعد استخدامها في الصور، الاجتماعات أو الوسائط مخالفة قانونية. 

ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت تسلا قد عرضت نفسها لمساءلة قانونية بنشرها الصورة الأصلية، حتى وإن تم حذفها لاحقًا.

تسلا حماس إيلون ماسك سيارات تسلا

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