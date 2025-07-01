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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
عزة عاطف

كشفت شركة شاومي رسميًا عن تفاصيل أسعار وأداء سيارتها الكهربائية الجديدة YU7، لتدخل بقوة في سوق السيارات الكهربائية الكروس أوفر، وتواجه مباشرةً منافسين كبارًا مثل تسلا موديل Y.

ثلاث فئات… ومدى يصل إلى 830 كم

الفئة الأولى من سيارة YU7 تأتي بنظام دفع خلفي، وسعر يبدأ من 253,500 يوان صيني (نحو 34,500 دولار أمريكي). 

وتزود السيارة بمحرك كهربائي بقوة 315 حصانًا، يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 830 كم (حسب دورة CLTC).

أما الفئة الثانية YU7 Pro فتأتي بنظام دفع رباعي، وسعر يبدأ من 279,900 يوان صيني (37,900 دولار أمريكي). تعتمد على نفس البطارية (96.3 كيلوواط/ساعة) ولكن بمحركين ينتجان قوة مجمعة قدرها 489 حصانًا، ومدى قيادة يبلغ 770 كم.

ويرفع الطراز الأعلى YU7 Max السقف إلى مستويات الأداء القصوى، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.23 ثانية فقط. 

تزود بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 681 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 866 نيوتن متر، ويبلغ سعرها 329,900 يوان صيني (44,700 دولار أمريكي)، ومدى قيادة يقدر بـ 760 كم بفضل بطارية NMC بسعة 101.7 كيلوواط/ساعة.

مقارنة مباشرة مع تسلا موديل Y

رغم تفوق تسلا في الاسم والتاريخ، تظهر الأرقام أن سيارة YU7 تقدم أداء ومدى أفضل بسعر أقل. 

يبدأ سعر موديل Y في الصين من 263,000 يوان (35,200 دولار أمريكي) بنظام دفع خلفي وتسارع في 5.9 ثانية، مع مدى 593 كم فقط. 

أما نسخة المدى الطويل فتبلغ 313,500 يوان وتقدم 719 كم وتسارع في 4.3 ثانية – لكنها تظل أدنى من أرقام YU7.

والأهم أن تسلا لم تطلق بعد نسخة الأداء المحدثة من موديل Y (جونيبر)، مما يمنح شاومي أفضلية مؤقتة في فئة الأداء العالي.

لم تقتصر المفاجأة على الأرقام فقط، فقد أعلنت شاومي أنها تلقت أكثر من 289,000 طلب شراء خلال ساعة واحدة فقط من بدء الحجز المسبق. 

وقدمت الشركة عرض تحفيزي قوي بخصم 66,000 يوان (ما يعادل 8,800 دولار أمريكي) لمن يقوم بدفع وديعة بقيمة 5,000 يوان قبل 31 يوليو 2025.

من الواضح أن شاومي لا تكتفي بدخول سوق السيارات الكهربائية بهدوء، بل تسعى لتحقيق ثورة في الأسعار والأداء، مستفيدة من خبرتها التقنية وشعبيتها الكبيرة في قطاع الإلكترونيات. 

وإذا استمرت في هذا المسار، قد تُصبح YU7 تحديًا جادًا أمام عمالقة السوق مثل تسلا، خصوصًا في الصين والأسواق الناشئة.

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