فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

كشفت شركة MOIA، الذراع المختصة بالتنقل ضمن مجموعة فولكس فاجن عن النسخة الإنتاجية المنتظرة من سيارة ID.Buzz AD، وهي شاحنة كهربائية ذاتية القيادة تم تطويرها خصيصًا لتمهد الطريق نحو مستقبل النقل الذكي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان بعد سنوات من التطوير والاختبار، في لحظة يتزايد فيها التنافس بين شركات السيارات الكبرى على ريادة تكنولوجيا القيادة الذاتية.

منافسة مباشرة مع روبوتاكسي تسلا

تزامن الإعلان مع استعداد تسلا لإطلاق برنامجها التجريبي لروبوتاكسي في أوستن بولاية تكساس، اعتبارًا من 22 يونيو، وهو ما يثير التساؤلات حول المصادفة والتوقيت.

لكن الفارق بين الجانبين واضح؛ فبينما تركز تسلا على تقديم خدمة ركوب فردي للجمهور، تستهدف ID.Buzz AD الشركات ومقدمي خدمات التنقل الجماعي، مما يمنحها طابعًا مختلفًا في الاستراتيجية والوظيفة.

تصميم مخصص وتجهيزات متقدمة للركاب

تأتي المركبة من فئة "المستوى 4" من القيادة الذاتية، أي أنها قادرة على العمل بدون تدخل بشري في ظروف معينة.

وقد صممت بقاعدة عجلات ممتدة وسقف مرتفع لتوفير أقصى درجات الراحة والرحابة داخل المقصورة.

يتيح "نظام الصعود الذكي" للركاب فتح الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية، مما يلغي الحاجة إلى مفاتيح تقليدية أو سائق.

أما من الداخل، فتتميز المقصورة بلمسات فاخرة وعملية، مثل الأرضيات الخشبية، ومقابض اليد الكبيرة، وأربعة مقاعد رحبة للركاب.

كما تتوفر أدوات دعم مثل زر الطوارئ، ووحدات التحكم بالركوب، ونظام ذكاء اصطناعي يعمل على تحسين الراحة والسلامة أثناء التنقل.

رغم أنها مصممة للقيادة الذاتية، إلا أن ID.Buzz AD لا تزال تحتفظ بمقعد للسائق، مع عجلة قيادة مغطاة بقماش مموه، ما يشير إلى إمكانية تواجد سائق بشري لأغراض السلامة أو في ظروف معينة.

ويمكن طي المقعد جانبًا عندما لا يكون قيد الاستخدام، ما يوفر مساحة إضافية داخل الشاحنة.

مع دخول فولكس فاجن ساحة التنقل الذاتي بهذا الطراز، تصبح MOIA لاعبًا بارزًا في سباق المركبات ذاتية القيادة.

ومع تزايد اهتمام المدن الكبرى بالخدمات الكهربائية والذكية، تبدو ID.Buzz AD مرشحة لتكون ركيزة رئيسية في شبكات التنقل المستقبلية، خاصة في أوروبا والأسواق التي تدعم التحول إلى وسائل نقل مستدامة وآمنة.