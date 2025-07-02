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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اشتري مرسيدس 190 أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

مرسيدس 190 موديل 1987 
مرسيدس 190 موديل 1987 
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 للبيع

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس 190 موديل 1987 ، وتنتمي 190 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس 190 موديل 1987 الخارجية

سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 للبيع

تمتلك سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض للأبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية  للكاوتش .

محرك مرسيدس 190 موديل 1987

سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 للبيع

تستمد سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الاسود .

مقصورة مرسيدس 190 موديل 1987 الداخلية

سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 للبيع

زودت مقصورة سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالابواب الأمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس 190 موديل 1987

سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 للبيع

تباع سيارة مرسيدس 190 موديل 1987 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة مرسيدس 190 موديل 1987 السيارات السيدان مقصورة مرسيدس 190 موديل 1987

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