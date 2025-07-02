قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تراقب تحركات بحرية إيرانية مثيرة للقلق في الخليج وسط تصاعد التوترات
5 أشياء تختفي من حياتنا بصمت.. تعرف عليها
آخر تطورات حادث غرق حفار البترول «آدم مارين 12» بالسويس.. الصحة توضح
مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وزير التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لبناء وحدات بديلة للمستأجرين
وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديم
هاني سويلم: التعاقد على إحلال 410 منشآت مائية.. ونعمل وفق أعلى المعايير الفنية
هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟.. خبير جيولوجيا يحسم الجدل
وزير الإسكان يتابع تنفيذ حدائق تلال الفسطاط.. ويطالب بسرعة الإنجاز والتكاتف
مهلة شهر لمنتجي الأسمنت لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
موعد يوم عاشوراء لعام 2025 وما فضل صيامه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل طرق لشراء سيارة مستعملة دون التعرّض للنصب

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
عزة عاطف

قد يبدو شراء سيارة مستعملة صفقة ذكية اقتصاديًا، لكن خلف بعض العروض المغرية قد يختبئ فخ خطير. 

أحد أكثر هذه الفخاخ انتشارًا هو ما يعرف باسم “الركن المزعج”، وهي حيلة يستخدمها بعض التجار للتخلص من سياراتهم المعطوبة دون تحمل أي مسئولية قانونية.

لماذا يلجأ التجار إلى "الركن المزعج"؟

في بعض الأحيان، يمتلك التاجر سيارة تعاني من أعطال متكررة أو مشكلات كبيرة مثل تلف المحرك أو عيوب هيكلية. 

في الظروف الطبيعية، يلزم الضمان أو القوانين المحلية التاجر بإصلاح هذه المشكلات أو رد الأموال. 

وللتهرب من هذه الالتزامات، يخفي بعض التجار هويتهم الحقيقية، ويعرضون السيارة للبيع على الرصيف أو في موقف سيارات بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، وكأنهم أفراد عاديون وليسوا محترفين.

كيف تكتشف أن السيارة خارجة عن المسار القانوني؟

من أولى العلامات المثيرة للريبة أن يعرض عليك شراء سيارة في الشارع أو في مكان غير رسمي، بدلاً من داخل معرض أو وكالة. 

غالبًا ما يرفض البائع ذكر اسمه الكامل، أو يتضح لاحقًا أن الاسم الموجود في رخصة السيارة لا يطابق بطاقة هويته. 

الأسوأ من ذلك، قد يرفض السماح لك بفحص السيارة فنيًا أو حتى قيادتها قبل الشراء.

هذه العلامات تشير إلى محاولة واضحة للتنصل من المسئولية، وغالبًا ما تكون السيارة ذات تاريخ حافل بالأعطال أو التلف الجسيم.

سيارات متضررة تباع كأنها “سليمة”

تشير وزارات النقل في معظم البلدان إلى أن السيارات المتضررة تنقسم إلى 3 فئات: سيارات غير قابلة للإصلاح، سيارات مستصلحة تصلح فقط لأجزاء الغيار، أو سيارات معاد بناؤها يسمح بإعادتها إلى الطريق بعد إصلاحها. 

غير أن هذه التصنيفات تخيف المشترين، ما يدفع بعض المحتالين إلى ما يعرف بـ"غسل العنوان".

في هذه العملية، تسجل السيارة في محافظة أو منطقة جديدة، حيث لا تتوفر معلومات كافية عن تاريخها، ثم تباع وكأنها خالية من العيوب.

كيف تكتشف "غسيل العنوان"؟

إذا لاحظت أن السيارة كانت مسجلة في محافظة بعيدة عن مكان البيع، أو إذا رفض البائع منحك رقم تعريف المركبة الذي يستخدم لفحص تاريخ السيارة، فكن حذرًا. 

قد يخفي هذا البائع سجلًا حافلًا بالحوادث أو التلف الشديد.

في حالة السيارات التي سبق أن غمرتها المياه مثل الفيضانات، ابحث عن آثار الطين في الزوايا المخفية، أو خطوط مائية داخل الصندوق الخلفي أو تحت المقاعد. 

الصدأ تحت غطاء المحرك، أو حتى وجود رائحة عفن عند تشغيل مكيف الهواء، قد يكون دليلاً على تعرض السيارة للماء، حتى لو بدت نظيفة من الخارج.

احذر من الرسوم الخفية في العقود

حتى إن لم تكن السيارة معطوبة، فقد يقع المشتري في فخ آخر يتعلق بالرسوم غير المعلنة. 

بعض الوكلاء يضيفون إلى العقود ما يعرف بـ"رسوم الوجهة" أو "رسوم التوصيل"، وهما في الحقيقة نفس الخدمة. 

أيضًا، تظهر رسوم تسمى "تحضير التاجر"، يجب أن تكون مذكورة مسبقًا في الإعلان، لا أن تظهر فجأة بعد توقيع العقد.

أما أكثر الحيل شيوعًا فهي "الضمان الممدد" الذي يعرض عليك بسعر "خاص"، في محاولة لدفعك إلى سداد مبالغ إضافية دون داعٍ فعلي.

قراءة الأوراق ليست ترفًا.. بل حماية ضرورية

من السهل أن تنشغل بجمال التصميم أو انخفاض السعر، لكن الفطنة الحقيقية هي في قراءة التفاصيل الدقيقة للعقد، والتأكد من رقم التعريف، وفحص السيارة عبر ميكانيكي مستقل. 

فالسيارات المستعملة، رغم جاذبيتها المالية، قد تكون فخًا مكلفًا إن لم تتحر الدقة والشفافية قبل الشراء.

سيارة مستعملة شراء السيارات المستعملة فحص السيارة شراء سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في بلقاس

محافظ الوادي الجديد

فتح باب التقدم للحصول على قطع سكنية بالفرافره في الوادي الجديد

سيدة بورسعيد المعتدى عليها

قيادى بحزب الوعى فى بورسعيد: سارفع قضية تعويض تضامنا مع سيدة التاكسي

بالصور

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

أفضل طرق لشراء سيارة مستعملة دون التعرّض للنصب

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

تسلا تتراجع أمام الصين .. خسائر وانخفاض في الطلب

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد